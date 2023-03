Troisi e Minà: "Un uomo che io invidio...per la sua agendina telefonica"

Gianni Minà intervista un incontenibile Massimo Troisi che sarebbe stato invitato al programma televisivo per festeggiare l'amico Pino Daniele e che trasforma il suo intervento in un divertentissima gag sulle amicizie e la “invidiabile agendina” di Minà su cui Castro è segnato alla “F”, come “Fidel, senza cognome” e continua "per arrivare a me ha aperto l'agendina, ha letto: Fratelli Taviani, Toquigno, Troisi".