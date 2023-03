Troupe BBC sotto il fuoco russo insieme ai volontari ucraini che consegnano viveri alla popolazione

Volontari consegnano cibo ai villaggi nel sud dell'Ucraina e continuano il loro lavoro anche sotto i colpi dell'artiglieria russa. Uno di loro è stato ripreso mentre consegnava aiuti a Mylove, nella regione di Kherson, quando due missili russi sono esplosi a poca distanza. Per molte persone, questi aiuti sono l'unica fonte di cibo. E, come ha testimoniato il team della BBC, i volontari che consegnano i pacchi di viveri rischiano la vita ma non smettono di portare aiuti alla popolazione.