Turchia, dopo il terremoto anche le inondazioni: tra i morti un neonato e dei terremotati

Sale a quindici morti il numero delle vittime delle alluvioni che hanno flagellato il sud della Turchia, in province già fortemente provate dal devastante terremoto dello scorso 6 febbraio. Due i morti nella città di Tut, nella provincia di Adiyaman, una delle aree maggiormente colpite dal sisma. E le vittime sono proprio terremotati, morti dopo che l'acqua ha invaso i container in cui erano stati costretti a vivere in seguito alle violente scosse che hanno lasciato una lunga scia di morte e distruzione. Una delle vittime è un bambino di un anno e mezzo. Altri 11 morti a Sanli Urfa, provincia colpita dal sisma e che ora ospita grandi tendopoli.