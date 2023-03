Turchia. Il salvataggio del cane rimasto tre settimane sotto le macerie - Video

"Aleks, Aleks, vieni amore mio, vieni, bel cagnolino". A più di tre settimane dal sisma di magnitudo 7,8 che ha devastato il sud della Turchia e la Siria i soccorritori sono riusciti a estrarre vivo un cane rimasto sotto le macerie di un edificio crollato a Antiochia.

Aleks, un bel meticcio dagli occhi vivacissimi, è rimasto intrappolato per 23 giorni tra alcune lastre di cemento che, crollando, avevano formato una fossa. Ora è in buone condizioni nonostante il peso perso.

A lanciare l'allarme, riferisce l’agenzia turca Anadolu, era stato il proprietario del cane che aveva sentito dei rumori provenire da sotto le macerie e aveva riconosciuto il latrato di Aleks. Le squadre di soccorso inviate dal comune Seydisehir nella provincia centrale di Konya e della HAYTAP, l'associazione turca per la tutela degli animali, sono intervenute prontamente e, appena hanno iniziato a lavorare, hanno sentito abbaiare riuscendo infine a riportare in superficie Aleks. Il cane è stato consegnato a Haytap ed è stato portato ad Antiochia per essere curato e riconsegnato al suo proprietario.

Un salvataggio miracoloso, ha detto un volontario della HAYTAP.