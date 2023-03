Tutti pazzi per Raghu, l'elefantino che ha vinto il premio Oscar. Il video

Nel parco nazionale di Mudumalai ci sono più visitatori del solito anche perché tra gli animali ospiti della riserva si aggira un premio Oscar, anzi due, Si tratta di Raghu e Ammu, freschi vincitori dell'ambita statuetta per "The Elephant Whisperers", di Kartiki Gonsalves, al suo debutto alla regia, che ha vinto il premio per il miglior cortometraggio documentario.

Si tratta del primo documentario indiano a vincere un Oscar. Un momento storico per le produzioni del Paese, ma anche per le comunità indigene che abitano nel Parco nazionale, un'area protetta di 321 chilometri quadrati nell'India meridionale.

L'elefantino Raghu è la star indiscussa perché il corto racconta la sua vita insieme alla coppia indiana che lo ha adottato quando è stato rifiutato dal branco perché orfano e ferito. Per realizzare il documentario la regista ha trascorso cinque anni con Bellie e Bomman che come le persone che vivono all'interno dell'area protetta sono i "custodi della natura" della zona.