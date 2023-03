Ucraina, in un carro armato sotto le bombe per arrivare in tempo al loro matrimonio

Bohdan e Inna combattono dai primi giorni del conflitto per difendere l'Ucraina. Nonostante si conoscano da due anni, hanno deciso di sposarsi qualche mese fa. Nel giro si una settimana, Inna aveva risolto tutti i problemi organizzativi e stava lasciando Bakhmut sotto il fuoco in un carro armato per arrivare al suo matrimonio. Non c'erano modi sicuri per lasciare Bakhmut, quindi dovevano agire con decisione. Ci hanno messo due giorni per arrivare a Cherkasy.

Ora Bohdan abbraccia la sua sposa e dice che valeva la pena correre tutti i rischi. E Inna dice di non poter immaginare la vita senza di lui. Tra una settimana, Bohdan tornerà in prima linea, e Inna aspetterà che suo marito torni vittorioso.