Ufo nei cieli della California: misteriose strisce di luce vengono riprese dai residenti

Misteriose strisce di luce sono state avvistate venerdì sera nei cieli della California, nell'area di Sacramento, lasciando incredule alcune persone che festeggiavano il San Patrick's day, e che hanno poi pubblicato sui social il video dello spettacolare evento.

Jonathan McDowell, astronomo dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, si è detto sicuro al 99,9% di avere una spiegazione: si trattava di detriti spaziali che bruciavano disintegrandosi al rientro in atmosfera. Rottami di un vecchio sistema di comunicazione interorbitale giapponese, usato per trasmettere informazioni dalla Stazione Spaziale Internazionale a un altro satellite, che a sua volta le girava sulla Terra. Il sistema è divenuto obsoleto con la dismissione del satellite nel 2017, ed è stato espulso dalla Iss nel 2020 per liberare spazio.

La US Space Force ha confermato il percorso di rientro sulla California, e l'orario è compatibile con il momento in cui le persone hanno assistito all'evento. I rottami in fiamme di questo oggetto dal peso di 310 kg hanno creato uno "spettacolo di luci nel cielo", ha detto McDowell, bruciando a circa 60 chilometri di quota mentre viaggiavano a migliaia di chilometri l'ora. Ugualmente in qualcuno resta il dubbio.