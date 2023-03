Ultraleggeri caduti, il sindaco di Guidonia: “Gesto eroico del pilota, non ha sfiorato le case”

“Possiamo parlare di miracolo o di eroismo del pilota, che ha fatto precipitare l'aereo nell'unico posto in cui, tra tutte queste case, poteva non comportare ulteriori vittime civili”, ha dichiarato il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, commentando il tragico incidente che ha visto due aerei dell'Aeronautica militare scontrarsi e precipitare al suolo. Uno di questi è finito proprio tra le case, rischiando di provocare ulteriori vittime. Lombardo ha voluto sottolineare quanto Guidonia sia legata all'aeroporto militare e in qualche modo mettere a tacere le proteste di qualche abitante: “La città è nata dopo lo scalo, siamo abituati agli aerei che volano sopra le nostre teste. Non potevamo immaginare una cosa del genere, ma anche in questo caso nessun civile è rimasto coinvolto nell'incidente”.

Tra le varie dichiarazioni il primo cittadino ha detto: “Il comune si stringe intorno all'aeronautica Militare che proprio quest'anno festeggia i cento anni. Stavamo iniziando le celebrazioni per il centenario, purtroppo funestati dalla terribile tragedia”.