Un mese disperso nella foresta: "Ho mangiato vermi e insetti"

Ha fatto il giro del mondo l'incredibile storia del boliviano sopravvissuto a oltre un mese disperso in Amazzonia, "mangiando vermi e bevendo la propria urina".

Jhonatan Acosta, 30 anni, era andato nella foresta boliviana per cacciare insieme a degli amici, ma si è allontanato dal gruppo. È stato ritrovato dopo intense ricerche, a 31 giorni dalla scomparsa, con un quadro di grave disidratazione, una caviglia lussata e oltre 18kg in meno. Ma vivo.