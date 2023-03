Un tranquillo podcast di paura - lo schianto in diretta

Il video è drammatico, le conseguenze per fortuna no.

Nathan Reeves e Alexsey Reyes, appassionati di fotografia, stavano trasmettendo la quinta puntata del loro podcast da un caffé di Houston - e a quanto pare avevano appena finito di dire che il locale era molto tranquillo, quando una grossa auto ha perso il controllo andandosi a schiantare esattamente sulla vetrina dietro i due conduttori.

Ascoltate l'audio: l'incidente accade non appena uno dei due ha detto “It's so quiet here”, “E' così tranquillo qui”.

Nessun ferito, la trasmissione è ripresa: con una certa notorietà in più, visto che il video è stato rapidamente condiviso dai media di tutto il mondo.