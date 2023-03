Una massa di alghe lunga ottomila chilometri si dirige verso la Florida

Una massa più grande degli stessi Stati Uniti, 6 milioni di tonnellate di alghe, si dirige verso la Florida. Il "sargassum" è una varietà di alghe brune che prendono il nome dall'omonimo mare tra le Antille, le Azzorre e le Bermuda. Arrivano puntuali come ogni anno nel Golfo del Messico, ma nel 2023 l'estensione - di oltre 8000 km - è da record.

Secono i biologi, si nutrono di fertilizzanti riversati nei fiumi dall'agricoltura industriale e prolificano con il riscaldamento degli oceani. Il dottor Brian Lapointe, ricercatore presso l'Harbor Branch Oceanographic Institute della Florida Atlantic University, rileva che la fioritura di quest'anno ha iniziato a formarsi presto ed è raddoppiata di dimensioni tra dicembre e gennaio.

In questo momento la massa di sargassum sta infestando le spiagge messicane di Playa del Carmen, ma si prevede che presto raggiungerà la Florida già alle prese con un altro fenomeno altrettanto ricorrente, la cosiddetta marea rossa, causata da un'altra alga, nociva per i pesci e per l'uomo.