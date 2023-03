Una nube lenticolare avvolge il monte Fuji. Il video in timelapse incanta

Il video mostra la formazione nuvolosa che ruota intorno alla cima del vulcano che, con i suoi 3.776 metri, è la vetta più alta del Giappone, a 100 chilometri a sud-ovest di Tokyo.

Queste formazioni nuvolose “a lente”, generalmente più comuni nei mesi invernali, sono tipiche delle zone montuose e si formano quando c’è abbastanza umidità nell’aria. Il flusso d’aria umida interagisce con l’orografia del territorio, rendendo “visibili” questo suggestivo vortice di onde concentriche.

La corrente d’aria sale, complici i forti venti in quota, si raffredda e condensa formando le tipiche “nubi a cappello” o “a lente” che possono rimanere sospese in cielo per ore o anche intere giornate a seconda delle condizioni meteo.

Le immagini sono state girate il 23 febbraio.