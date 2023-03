Venezia, dopo il tuffo dal palazzo il Parkour: il salto del canale da una sponda all'altra

Altri video di esibizioni fisiche nel centro storico di Venezia vengono diffusi, su chat e social network, dopo quello del tuffo da un cornicione nel Rio di Ca' Foscari.

Nei brevi filmati si vedono degli individui saltare a piè pari altrettanti piccoli rii cittadini, con la tecnica del parkour. In uno il salto viene effettuato nelle vicinanze di una chiesa, che dovrebbe essere quella Dei Miracoli, nel sestiere di Cannaregio. Come quello del tuffo, anche su questi ultimi sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale di Venezia.