Via Crucis a Steccato di Cutro, la croce ricavata dal legno del relitto - Video

La croce è stata realizzata con pezzi di legno del barcone naufragato. “A noi non ci fanno paura i vivi, ci inorridiscono i morti, questi morti e morti come questi”, ha detto monsignor Stefano Parisi, per anni rettore della cattedrale di Crotone e ora vescovo di Lamezia Terme. “Quando ero parroco qui nel 2004 - ricorda Mons. Parisi - c’è stato uno sbarco. Anche allora tutta la gente di Steccato si riversò in spiaggia con coperte, cappotti, acqua, pane. Hanno aperto le case. Hanno ospitato queste persone. Qui abbiamo cuore, forse abbiamo poche cose, ma il poco di cui disponiamo lo mettiamo a volentieri a disposizione dell’altro.”

(video di Alessio Tricani / LocalTeam)