Meloni: “Davvero qualcuno ritiene che governo abbia voluto lasciare morire i migranti?” - Video

Durante il punto stampa ad Abu Dhabi, al termine della visita negli Emirati Arabi Uniti, è stato chiesto a Giorgia Meloni se avesse letto la lettera sindaco del Crotone Vincenzo Voce in cui la invita a Crotone per manifestare la sua solidarietà al lutto che ha colpito la città dopo il naufragio che ha depositato sulle coste calabresi 69 corpi e non è ancora chiaro il numero dei dispersi. Il sindaco Voce nella lettera invita Giorgia Meloni a visitare Crotone come mamma se non come presenza istituzionale, presenza di cui il sindaco denuncia la mancanza.

"Non l'ho letta", premette Giorgia Meloni, rispondendo ai giornalisti ad Abu Dhabi. Poi riferendosi al tragico evento: "Queste persone non erano nelle condizioni di essere salvate", dice, è incosciente "pensare che l'Italia non abbia voluto o potuto salvare queste persone tra cui un bambino di 3 anni. Cerchiamo di essere seri. La questione è semplice nella sua tragicità. Non è arrivata alcuna comunicazione di emergenza da Frontex", osserva il presidente del Consiglio, "non siamo stati avvertiti. Nulla di questa vicenda ha a che fare i provvedimenti del governo con le Ong", aggiunge Meloni. "Continuiamo a salvare tutte le persone, questa è la storia. Non ci sono materie sulle quali si può esagerare così nel tentativo di criticare o colpire i propri avversari", conclude.

A chi le chiede se abbia valutato di andare a Cutro risponde: "Guardi io ho valutato qualcosa di più e cioè di celebrare il prossimo Consiglio dei ministri a Cutro”