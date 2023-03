Video: in fuga dall'eruzione del vulcano Merapi sull'isola di Java

Il Monte Merapi in Indonesia è esploso sabato con valanghe di nubi di gas incandescenti e lava, costringendo le autorità a fermare il turismo e le attività minerarie sulle pendici del vulcano più attivo del paese. Roccia fusa, lava e gas che hanno viaggiato fino a 7 chilometri lungo le sue pendici. “Una colonna di vapore caldo si è alzata di 100 metri in aria” ha detto il portavoce della National Disaster Management Agency Abdul Muhari. La nube provocata dall'eruzione ha oscurato per tutto il giorno la luce del sole e ha ricoperto diversi villaggi con la caduta di cenere. Non sono state segnalate vittime. “È stata la più grande colata lavica del Merapi da quando le autorità hanno alzato il livello di allerta al secondo più alto nel novembre 2020”, ha affermato Hanik Humaida, capo del Centro di mitigazione dei rischi geologici e di vulcanologia di Yogyakarta. Ha inoltre riferito che ai residenti che vivono sulle pendici del Merapi è stato consigliato di rimanere a 7 chilometri (4,3 miglia) di distanza dalla bocca del cratere e sono stati avvertiti del pericolo rappresentato dalla lava. Il turismo e le attività minerarie sono state interrotte. La montagna di 2.968 metri si trova a circa 30 chilometri da Yogyakarta, antico centro della cultura giavanese e sede di dinastie reali risalenti a secoli fa. Circa un quarto di milione di persone vive entro 10 chilometri dal vulcano. Il Merapi è il più attivo di oltre 120 vulcani attivi in Indonesia e di recente ha ripetutamente eruttato con nubi di lava e gas. La sua ultima grande eruzione nel 2010 ha ucciso 347 persone e sfollato 20.000 abitanti. L'Indonesia, un arcipelago di 270 milioni di persone, è soggetta a terremoti e attività vulcanica perché si trova lungo l'"Anello di fuoco", una serie di faglie sismiche a forma di ferro di cavallo intorno all'Oceano Pacifico. Un'eruzione nel dicembre 2021 del Monte Semeru, il vulcano più alto dell'isola di Giava, ha provocato la morte di 48 persone e 36 dispersi