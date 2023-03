In un video su Whatsapp i migranti in acque italiane, prima del naufragio

Dalla corrispondenza dell'inviata del Gr Valeria Riccioni ieri a Crotone.

Tra le salme nella camera ardente, c'è anche quella di un 20enne afghano. Qui c'è suo cugino. E' venuto dalla Svezia per riconoscerlo. Gli garantiamo anonimato e rispetto. Per questo decide di consegnarci un video datato 25 febbraio registrato da suo cugino a bordo di quel caicco che il giorno dopo si è sbriciolato sugli scogli vicino alla costa. Me lo ha inviato neanche 17 ore prima di morire. Si vedono 3 uomini in piedi esultare per l'arrivo in acque italiane. C'è il sole. Il mare è calmo. Con lui ha anche parlato un mediatore culturale di un'associazione: "Suo cugino ha mandato un video di sabato a mezzogiorno. Ho visto anche il messaggio Whatsapp che prendevano la linea italiana. Come mai non sono stati reperiti e salvati nel momento?", chiede il volontario.

La vittima aveva 26 anni. Da un anno e mezzo era in Turchia. La famiglia sparsa tra Iran e Svezia: tutti rifugiati.