Vigile del fuoco si cala nel fiume in cerca di dispersi e finisce travolto da un congelatore

Brutta disavventura per un soccorritore peruviano, intervenuto dopo una frana che ha coinvolto varie abitazioni. Il vigile del fuoco è rimasto vittima di un congelatore, che gli è caduto addosso nel momento che si è calato con una corda nel fiume Rímac. Joao Loyola, infatti, era impegnato a ispezionare il canale quando è stato sorpreso dal grande elettrodomestico, precipitato per via dell'erosione della roccia. Con il congelatore sono venuti giù anche numerosi detriti. Immediato l'intervento dei colleghi, che hanno tirato su Joao Loyola per poi trasportarlo in ospedale. L'uomo è ora ricoverato in condizioni stabili. Nel frattempo le autorità hanno disposto lo sgombero di tutte le abitazioni a rischio.