Michelle Yeoh alle donne: “Non permettete a nessuno di dirvi che avete passato il vostro momento

Michelle Yeoh ha vinto il premio dell’Academy come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in "Everything everywhere all at once" rompendo un altro soffitto di cristallo a Hollywood: è la prima donna asiatica a vincere in questa categoria.

L’attrice malese, 60 anni, alla prima nomination all’Oscar, era considerata la favorita per il premio, dopo aver vinto lo Screen Actors Guild e il Golden Globe.

"Per tutti i bambini e le bambine che stanno guardando questa sera, questo è un faro di speranza e di possibilità. È la prova che i sogni sognano in grande e che i sogni si avverano", ha detto la Yeoh ritirando il premio. "E signore, non permettete a nessuno di dirvi che avete superato il vostro momento migliore".

Per molti osservatori si è trattato di una frecciata diretta a Don Lemon, conduttore di CNN, che ha suscitato polemiche il mese scorso per le sue osservazioni su Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud e candidata alle primarie repubblicane, prima sfidante di Donald Trump.

Il giornalista, riferendosi all'idea di implementare ‘test di competenza cognitiva’ per i leader politici di età superiore ai 75 anni, aveva detto: "Nikki Haley non è nel fiore degli anni, mi dispiace. Una donna è considerata nel fiore degli anni a 20, 30 e forse 40 anni". Una battuta che ha suscitato la reazione del pubblico sui social compresa la risposta di Haley su Twitter: “"Per essere chiari, NON sto chiedendo test di competenza per i conduttori sessisti di mezza età della CNN; solo per le persone che fanno le nostre leggi e hanno più di 75 anni”.

Yeoh ha iniziato a recitare nei film d'azione di Hong Kong negli anni '90 conquistando Hollywood nel 1997 quando è stata scritturata come Bond girl in "Il domani non muore mai" al fianco di Pierce Brosnan e poi con “La tigre e il dragone” di Ang Lee nel 2000 e “Memorie di una geisha” di Rob Marshall nel 2005.