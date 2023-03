Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo Wagner, espone i piani di guerra dei prossimi mesi, il video

Yevgeny Prigozhin ha parlato con il corrispondente militare Alexander Simonov e ha risposto a domande circa l'andamento della guerra ed i prossimi sviluppi presso la sede della Wagner PMC. Il “cuoco di Putin”, soprannome di Prigozin, afferma di essere a conoscenza del piano ucraino per sferrare 3 colpi e liberare il territorio fino ai confini del 1991. Secondo lui con la primavera e la temperatura più mite, Kiev userà i mezzi corazzati forniti dalla Nato per lanciare un offensiva su vari fronti. Afferma che l'Ucraina ha concentrato 200.000 riserve nel Donbass, di cui 80.000 vicino a Bakhmut. I piani includono l'invasione della regione di Belgorod per sfondare il fronte verso est e dividere in due le forze russe. L'idea di Kiev è riprendere il controllo anche sulla Crimea.