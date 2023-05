Zelensky: "1400 morti a Bucha: non dimenticheremo mai", il video degli orrori dell'occupazione russa

Zelensky, ad un anno dal ritiro delle truppe di Mosca da Bucha, pubblica sui suoi profili social un video dove mostra gli orrori dell'occupazione russa: “Più di 1.400 morti, tra cui 37 bambini”.

Il presidente ucraino: "Più di 175 persone sono state trovate in fosse comuni e camere di tortura. 9.000 crimini di guerra russi - scrive Zelensky - 365 giorni da quando è di nuovo una città ucraina libera. Un simbolo delle atrocità dell'esercito del Paese occupante. Non perdoneremo mai. Puniremo ogni colpevole".

Ad un anno dalla liberazione il sindaco del sobborgo di Kiev diventato simbolo delle atrocità compiute dalle forze russe, ha detto che è ora di chiudere la ferita e concentrarsi sulla ricostruzione: "C'è un incredibile desiderio di non permettere che ci siano ricordi visivi di quello che hanno fatto i russi, di quello che si sono lasciati dietro", ha dichiarato Anatoliy Fedoruk, come riportato dal Guardian. E la ricostruzione, procede "come in un vivace formicaio".