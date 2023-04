Il video del furgone in fiamme che procede da solo a Roma in zona Casilina

Un furgone in fiamme procede da solo nella notte nella zona Borghesiana-Finocchio della Capitale, fino a schiantarsi nel bel mezzo della Casilina, una delle strade consolari spesso molto impegnata dal traffico nelle ore diurne. Per fortuna avviene in piena notte ed i danni sono limitati. Il furgone ha preso fuoco in un parcheggio sovrastante e poi, una volta bruciati i freni è sceso fino alla via principale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per riportare sotto controllo la situazione con la paura che il veicolo potesse esplodere. Fortunatamente nell’incendio nessuna persona è rimasta coinvolta.