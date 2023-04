Scorte di cibo e medicine sempre più scarse a Khartoum, mentre è violata la tregua

Desolazione e nessuno per strada a Khartoum, in Sudan, dove da giorni scarseggiano le scorte di cibo, benzina e medicine.

Le imprese locali lanciano l'allarme insieme a Onu e Oms: la situazione potrebbe condurre a una "catastrofe umanitaria" se i combattimenti tra l'esercito sudanese e le forze paramilitari continuassero.

Nei supermercati gli scaffali e i frigoriferi sono vuoti. Panifici chiusi e le stazioni di servizio sono vuote. Lo stesso per i medicinali: bisogna camminare molto per trovare una farmacia aperta e si esauriscono anche le riserve disponibili.

“Non più di quattro o cinque giorni, e non ci saranno più rifornimenti. Stiamo cercando di fornire frutta e verdura, quindi ogni giorno usciamo per prendere frutta e verdura. Ma abbiamo finito i cereali, il cibo in scatola, la farina e lo zucchero”, ha detto a Reuters il proprietario del supermercato Assem.

I combattimenti per lo più ininterrotti - salvo pochissime ore di tregua - tra le Forze di supporto rapido (RSF) e le forze armate, dal 15 aprile hanno trasformato le aree residenziali in campi di battaglia.

Attacchi aerei e d'artiglieria hanno ucciso almeno 459 persone, ferito più di 4.000, ospedali distrutti e limitato la distribuzione di cibo in una nazione poverissima, nonostante la presenza di risorse importanti, e in cui un terzo dei suoi 46 milioni di abitanti sopravvive grazie agli aiuti umanitari.