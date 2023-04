L'intervento del ministro Tajani: "Evacuati cittadini Italiani dal Sudan, in Italia domani"

"Stiamo evacuando tutti i cittadini italiani e questo grazie alla collaborazione tra il ministero degli Esteri, della Difesa e l'intelligence. Se le cose andranno per il verso giusto, contiamo di avere i nostri connazionali domani in Italia", ha fatto sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani, precisando che si tratta di 140 persone cui si aggiungono alcuni svizzeri, dei dipendenti della Nunziatura apostolica e una ventina di cittadini europei per un totale di circa 200 civili.