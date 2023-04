Sei razzi dalla Siria verso il Golan: l'esercito israeliano risponde con un attacco di droni

Sei razzi sono stati sparati nella notte dal sud della Siria in direzione delle Alture del Golan e Israele ha risposto con attacchi di artiglieria e raid con droni. Lo riferiscono i media dello Stato ebraico, che citano fonti militari, secondo cui l'attacco dal territorio siriano è avvenuto in due ondate, con tre dei sei razzi caduti in territorio israeliano. Dopo i raid contro gli avamposti da cui sono partiti i due attacchi, Israele ha condotto anche incursioni aeree nei pressi di Damasco, hanno riferito i media siriani e dello Stato ebraico.