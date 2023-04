A Mariupol risuonano raffiche di mitra, ma è il set di un film di propaganda - Video

Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco in esilio di Mariupol, la città portuale della regione di Donetsk occupata dai russi dallo scorso maggio, ha pubblicato sul suo canale Telegram questo video, che apparentemente mostra il set di un film tra le palazzine in rovina. Si tratterebbe di “2022”, un'opera propagandistica voluta da Mosca sulla “liberazione” della città.

“Per tutta la sera di ieri, il distretto di Kalmiuska ha sentito il rumore di mitragliatrici su mitragliatrici. Così forte che non ci si riusciva a parlare. Si scopre che è ‘cinema’. Cosa c'è dopo per rafforzare il disturbo da stress post-traumatico dei cittadini? Far saltare in aria il teatro drammatico? Sganciare una bomba da un aereo su un reparto maternità?”, scrive Andryushchenko