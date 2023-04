A Parigi "Ramses e l'oro dei faraoni", una mostra eccezionale con tesori di oltre 3mila anni

La Grande Halle de la Villette a Parigi da oggi al 6 settembre ospita la grande mostra “Ramses e l’oro dei faraoni”.

Un percorso che indaga la vita incredibile di Ramses con 170 oggetti, l'epoca dei gioielli e dello sfarzo. Un tesoro di oltre 3.000 anni tra collane d’oro, gioielli, spille, copricapi, pietre preziose, sarcofagi, come quello di Ramses II, arredi provenienti dalle tombe intatte della città di Tanis e naturalmente maschere come quella funeraria del faraone Amenemope della XXI dinastia egizia.

“Quello che avete davanti a voi sono alcuni esempi abbastanza notevoli di gioielli che si potevano trovare nel Medio Regno, in altre parole nel periodo classico dell’antico Egitto – spiega Bénédicte Lhoyer, egittologa – siamo intorno al 2000 a.C. ed è l’epoca d’oro di questo tipo di gioielli chiamati cloisonne. Si tratta di un’intera rete di foglie d’oro in cui sono inserite delle gemme. Così abbiamo ad esempio turchese, lapislazzuli, ametista, quindi pietre che erano considerate dagli egizi come eminentemente preziose”.

Di grande interesse per i visitatori è la parte dedicata alla realtà virtuale che permette di scoprire il tempio di Abu Simbel e la tomba di Nefertari.

L'Egitto ancora restituisce reperti

Una recente missione statunitense ha riportato alla luce altre 2.000 teste mummificate di animali, probabilmente simbolo di offerte rituali dedicate a qualche divinità egizia. È un ritrovamento da record.

Un team di archeologi statunitensi della New York University ha fatto una scoperta nei pressi di Abydos, che si trova a poca distanza dalla sponda occidentale del Nilo e a oltre 400 km da Il Cairo, gli esperti hanno trovato più di 2.000 teste di pecora, ormai da secoli mummificate. L’antica città era tra i luoghi più sacri d’Egitto, assieme a Eliopoli: nel corso degli anni vi sono stati rinvenuti i resti di numerose tombe e di edifici di culto, tra cui il grande tempio di Osiride (al cui interno si può ammirare un misterioso bassorilievo cui origine per tanto tempo ha ossessionato gli archeologi).

La missione americana, che ha condotto i recenti scavi ad Abydos, ha portato alla luce alcuni reperti preziosissimi. Ciò che ha sorpreso maggiormente gli esperti sono state appunto le oltre 2.000 teste mummificate di pecora, risalenti probabilmente a circa 4.300 anni fa.