“L'accoltellamento di Bolsonaro fu una messinscena”. Il figlio dell'ex presidente perde le staffe

È il 6 settembre 2018 quando, durante una manifestazione della campagna presidenziale nello stato di Minas Gerais, nel Sud-est del Paese, Jair Bolsonaro viene accoltellato allo stomaco . Ricoverato più volte per problemi intestinali, l'episodio non fermerà la sua ascesa alla presidenza del Brasile. Un fatto tornato alla cronaca in questi giorni dopo le affermazioni di Dionilso Marcon e la conseguente reazione del figlio dell'ex presidente. Lo scontro si è consumato durante il Congresso nazionale. Eduardo Bolsonaro perde la pazienza dopo le affermazioni del collega. “L'accoltellamento di Bolsonaro nel 2018 è stata una messinscena”, afferma Marcon. Eduardo si alza e, con rabbia, lo affronta. Volano insulti e quasi alle mani, i colleghi evitano il peggio.