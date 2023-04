Acmella Oleracea, la pianta anti rughe usata da Kate. L'esperto: "E'una pianta del futuro"

"L’Acmella Oleracea è una pianta molto bella, utilizzata tradizionalmente soprattutto come antiinfiammatorio, antidiarroico, disinfettante di tipo tradizionale ed anche anestetico” spiega Fabio Firenzuoli, direttore del Centro di riferimento per la Fitoterapia dell’Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze.

Il principale principio attivo è lo “spilantolo, una sostanza che ha dimostrato interessanti proprietà anche in ambito cosmetico: ha proprietà miorilassanti ad azione rapida, cioè riduce la tensione muscolare quando applicato localmente” afferma Firenzuoli.

Ha un enorme vantaggio rispetto al botulino: non deve essere iniettata e non ha effetti collaterali. “L’Acmella rimane una pianta disponibile con i limiti del cosmetico- aggiunge il professore di Fitoterapia generale e clinica -. Deve essere ben studiata la giusta forma farmaceutica che mantenga nel tempo l’effetto a livello sottocutaneo” .

“La pianta è molto interessante dal punto di vista della ricerca per i suoi effetti di tipo anti infiammatorio e anestetico – ha concluso Firenzuoli- e quindi abbiamo sviluppato delle tecniche in vitro e in vivo per migliorare la produzione di questo tipo di sostanze, non lo spilantolo ma tutto il gruppo delle alchilamidi e dei polifenoli. Si tratta di una pianta del futuro”.