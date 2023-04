Terrore alla festa di compleanno: il party tra adolescenti si trasforma in una sparatoria di massa

È finita nel peggiore dei modi la festa di compleanno di un 16enne, organizzata in uno studio di danza a Dadeville. Il party si è ben presto trasformato in una sparatoria di massa. Quattro persone sono state uccise e altre 28 ferite, alcune delle quali sono ricoverate in gravi condizioni. Si tratta per lo più di adolescenti. Scioccata la comunità della piccola città a nord-est della capitale dello stato, Montgomery. Restano ignote le dinamiche di questa ennesima tragedia su cui sta indagando l'Alabama Law Enforcement Agency, la polizia di Dadeville, le agenzie federali e l'Fbi.

Informato della sparatoria, il presidente Joe Biden è intervenuto per esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime in una nazione di nuovo in lutto per giovani uccisi a causa della violenza armata. “A cosa è arrivata la nostra Nazione quando i bambini non possono partecipare a una festa di compleanno senza paura?”, è la domanda posta dall'inquilino della Casa Bianca.

Tra l'altro la strage si è consumata in concomitanza con il 16mo anniversario dalla sparatoria con più vittime mai registrata in una scuola statunitense: quella del Virginia Tech nel 2007, in cui morirono 32 persone.