Alaska: un cinema, un alce, un sacchetto di pop corn

La cittadina di Kenai, in Alaska, conta 7.424 abitanti - secondo l'ultimo censimento - e un cinema multisala.

Non meraviglia che gli spettatori, diciamo, non si affollino. Ma quello che ha fatto il suo ingresso al cinema mercoledì scorso verso le 9 di sera non era interessato a un biglietto per “L'esorcista del Papa” o l'ultimo “Super Mario bros”.

Trattavasi infatti di un giovane alce, che fra i sorrisi stupiti dei dipendenti ha fatto qualche passo nell'atrio e si è diretto poi con una certa decisione all'angolo degli snack, dove qualcuno aveva abbandonato una busta di pop corn.



Due morsi e poi via, di nuovo in strada. Senza neanche lasciare una recensione.