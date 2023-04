Maltempo a Roma: le case della zona Prati Fiscali invase da acqua e liquami - video

Sono oltre 200 le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Roma per allagamenti nel quartiere Prati Fiscali. Sono state fatte evacuare alcune persone e animali dalle abitazioni a scopo cautelativo in via dei Prati Fiscali Vecchia. I vigili del fuoco con le idrovore in azione sono al lavoro, inoltre, per il prosciugamento di diversi locali interrati. Sono stati inviati rinforzi dai comandi provinciali di Latina e Frosinone.