Deforestazione record in Amazzonia, persi quasi 3mila campi di calcio al giorno

Incendi e deforestazione stanno incalzando in Amazzonia con un ritmo che non ha precedenti e che rischia di spingere il polmone verde del pianeta verso una soglia critica, un punto di non ritorno che potrebbe avere conseguenze sull’intero pianeta.

For Planet Onlus, l’associazione fondata da Tessa Gelisio, sviluppa progetti per contrastare il deterioramento degli ecosistemi naturali, portando avanti la difesa e la tutela della foresta tropicale.

L’appello della Presidente Gelisio: “Tuteliamo il polmone verde del nostro pianeta, é il momento di agire, la deforestazione da record in Amazzonia è aumenta del 70% a marzo”.

L’abbattimento delle foreste nei primi tre mesi del 2023 è equivalente a quasi mille campi di calcio al giorno, la devastazione della foresta pluviale amazzonica è triplicata a marzo e ha fatto chiudere il primo trimestre del 2023 registrando la seconda area più grande disboscata in almeno 16 anni.

“Con ForPlanet onlus stiamo portando avanti un progetto molto importante in collaborazione con Amazonia Onlus per la prevenzione agli incendi e alla lotta contro la deforestazione nel Parco Nazionale dello Juaperi, in Brasile” ha aggiunto Gelisio.