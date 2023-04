Trento, animalisti manifestano davanti alla Provincia per salvare gli orsi

"Gli orsi del Trentino sono nostri, da qui non si devono muovere. Si può iniziare invece a ragionare sulla costruzione di corridoi faunistici e di un'area protetta. Noi adesso ci batteremo per costruire un santuario: mi prenderò in carico di lanciare una raccolta, un crowdfunding a livello mondiale, per costruirlo". Così alle agenzie di stampa Ornella Dorigatti, delegata dell'Oipa di Trento, durante il sit-in di protesta davanti al Palazzo della Provincia contro la decisione di abbattere gli orsi Jj4 e Mj5. Nei giorni scorsi la Lav ha comunicato alcuni nomi di santuari-rifugi per gli orsi.

Qui gli aggiornamenti, oggi previsto un tavolo per l'emergenza orsi al ministero dell'Ambiente .