Terremoto in Abruzzo, la fiaccolata in memoria delle vittime

"Fare memoria è l'unica cosa che ci rimane".

L'esigenza di mantenere il ricordo e chiedere giustizia continua a spingere centinaia di persone ad aggregarsi alla fiaccolata lungo via XX Settembre.

Ad accendere il braciere simbolo, nel Parco della Memoria di piazzale Paoli, sono state chiamate Cansu Sonmez, ricercatrice turca, dottoranda al Gran Sasso Science Institute dell'Aquila e Rasha Youssef, siriana, ingegnera chimica industriale, che lavora da anni nel capoluogo. Le luci hanno riscaldato la notte anche per Siria e Turchia colpite dal terremoto del 6 febbraio scorso. Anche per questo motivo, all'iniziativa ha partecipato Hasan Enes Mabocoglu, in rappresentanza dell'ambasciata turca.

Poco più avanti il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi: "Viviamo la serata del ricordo delle 309 vittime - ha detto - e di tutto il cammino faticoso fatto per riconquistare una città normale, in grado di essere attrattiva, viva, in grado di ripartire da quello che aveva interrotto nella notte del 6

aprile". Presenti anche comitati vittime di altri tragedie italiane, come Rigopiano e San Giuliano di Puglia.