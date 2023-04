Antartide. L'enorme iceberg fermo da 20 anni inizia la sua deriva: il momento del distacco

Un enorme iceberg che per oltre 20 anni è rimasto fermo al largo dell'Antardide ha iniziato a muoversi.

Il B-22A, che ha una superficie di oltre 3.000 chilometri quadrati - circa quattro volte la superficie di New York - è il frammento più grande della gigantesca piattaforma che si è separata all'inizio del 2002 dal ghiacciaio Thwaites.

Da allora però è rimasto immobile, relativamente vicino alla costa nel Mare di Amundsen, incagliato a soli 100 chilometri dal suo luogo di origine, in acque relativamente poco profonde. Ora ha preso il largo.

Nell'autunno del 2022, l'iceberg B-22A si è staccato dal fondale marino e ha iniziato ad andare alla deriva verso nord-ovest. Il momento in cui l'iceberg è “salpato” è stato immortalato da queste immagini degli strumenti Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) dei satelliti Terra e Aqua della NASA che mostrano l'allontanamento dell'iceberg dal continente tra il 24 ottobre 2022 e il 26 marzo 2023. Durante questo periodo, il B-22A ha percorso circa 175 chilometri.

Il definitivo distacco di B-22A è un evento che tiene sulle spine gli scienziati che aspettano di vedere se e come questo cambiamento influenzerà il ghiacciaio Thwaites che in queste immagini non è visibile in quanto si trova fuori dall'inquadratura, nella parte superiore.

Gli iceberg incagliati svolgono un ruolo importante nella stabilizzazione del ghiaccio marino della zona, che a sua volta aiuta a sostenere la piattaforma glaciale continentale e a rallentare il suo scioglimento contrastando in questo modo l'innalzamento del livello del mare.

Secondo Christopher Shuman, glaciologo dell'Università del Maryland che lavora al Goddard Space Flight Center della NASA, sono diversi i fattori che possono aver aiutato l'iceberg a rimettersi in movimento: le acque relativamente calde che raggiungono il bacino del Mare di Amundsen hanno probabilmente assottigliato la sua massa nella parte sommersa fino a disincagliarla dal fondale marino poco profondo. Vento, onde e maree hanno fatto il resto.

A metà aprile, l'inverno australe ha quasi completamente avvolto questa parte dell'Antartide nell'oscurità. Alcuni strumenti satellitari possono ancora "vedere" l'iceberg anche al buio, ma per avere nuove immagini a colori naturali bisognerà attendere il ritorno della luce solare a fine agosto.