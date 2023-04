Asta da quasi sei milioni di dollari per uno scheletro di T-Rex

Asta a sei cifre per uno scheletro di Tyrannosaurus Rex battuto dalla casa svizzera Koller a 5 milioni e 600mila euro. Si tratta della prima vendita in Europa di un esemplare di T-Rex.

Battezzato Trinity, lo scheletro misura 3,9 metri d'altezza e 11,6 metri di lunghezza e risulta dall'assemblaggio dei resti di tre differenti T-Rex rinvenuti negli Usa fra il 2008 e il 2013, in Montana e Wyoming. Altri due scheletri di T-Rex sono stati scoperti e mandati all'incanto negli anni passati: "Stan" nel 2020 per 31,8 milioni di dollari e "Sue" nel 1997 per 8,4 milioni di dollari.

Trinity apparteneva a un collezionista americano, quindi era stato acquistato da un europeo che colleziona dinosauri e arte moderna, ha riferito la casa d'aste. Si tratta del primo T-Rex venduto all'asta in Europa e il pubblico ha potuto ammirarlo durante due settimane precedenti l'asta, in cui è rimasto esposto nella sede della Koller a Zurigo. Trinity ha richiamato oltre 30mila visitatori tra cui molti bambini.