Armi nucleari tattiche del sistema missilistico Iskander, video: esercitazione di soldati bielorussi

Un video diffuso dalla televisione bielorussa mostrerebbe una esercitazione - in territorio russo - di militari di Minsk, secondo un comunicato del ministero della difesa di Mosca, si tratta di un addestramento "per le armi nucleari tattiche del sistema missilistico Iskander", il personale militare bielorusso sarebbe stato istruito prestando "particolare attenzione all'ulteriore miglioramento delle abilità pratiche nella preparazione del sistema missilistico per l'uso e il dispiegamento, nonché alla conduzione di lanci di addestramento al combattimento", ha aggiunto il ministero.

Quattro settimane fa (il 22 Marzo) il presidente Vladimir Putin aveva dichiarato che la Russia "dispiegherà armi nucleari tattiche sul territorio della Bielorussia", inviando un avvertimento alla Nato sul suo sostegno militare all'Ucraina.