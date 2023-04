Ascoltare e decifrare il suono dello spazio: il nuovo progetto di scienza partecipativa della NASA

Lo spazio intorno al nostro pianeta è pieno di suoni che non possiamo sentire. Onde a bassissima frequenza compongono una sinfonia finora inaudita.

Ora un nuovo progetto di scienza partecipativa della NASA chiamato HARP (Heliophysics Audified: Resonances in Plasmas) ha trasformato queste onde in fischi, scricchiolii e rumori udibili e invita gli appassionati di scienza ad ascoltarli per aiutare a decifrare le vibrazioni cosmiche che sono la colonna sonora della relazione tra il Sole e la Terra.

In realtà tra noi e la nostra stella, lo spazio non è affatto vuoto ma è pieno di gas ionizzato, una sorta di brodo di particelle cariche che gli scienziati chiamano plasma. Questo plasma proviene dal Sole, spinto dal flusso costante del vento solare o proiettato dalle violente eruzioni solari. Quando questo plasma solare colpisce la Terra, fa vibrare le linee del campo magnetico come le corde pizzicate di un'arpa, producendo onde a bassissima frequenza.

Nel 2007, la NASA ha lanciato cinque satelliti per volare attraverso questa “arpa” magnetica intorno Terra - la sua magnetosfera - nell'ambito della missione THEMIS (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms). Da allora, THEMIS ha raccolto una grande quantità di informazioni sulle onde nella magnetosfera terrestre.

Tuttavia, le frequenze delle onde misurate da THEMIS sono troppo basse per essere udite dall’orecchio umano. Il team di HARP le ha quindi accelerate per convertirle in onde sonore. Utilizzando uno strumento interattivo sviluppato dal team, è possibile ascoltare e analizzare queste onde.

Il concetto alla base del progetto HARP è che gli esseri umani lavorano meglio a orecchio che a occhio in certi campi e possono riuscire a individuare caratteristiche interessanti in queste onde facendo persino meglio dei computer nell'identificare gli schemi complessi in questo concerto apparentemente muto.

"L'udito umano è uno strumento straordinario", spiega Martin Archer, membro della squadra HARP dell'Imperial College di Londra. "Siamo essenzialmente addestrati fin dalla nascita a riconoscere le strutture e a individuare le diverse fonti sonore. Siamo in grado di fare delle analisi pazzesche che superano anche alcuni degli algoritmi informatici più avanzati".