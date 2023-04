Attacco ucraino con droni nella “Crimea occupata”: presa di mira la flotta russa nel Mar Nero

La contesa città autonoma di Sebastopoli, annessa alla Russia insieme alla Crimea nel 2014, si è svegliata con un doppio attacco ucraino. Due droni inviati sulla costa erano destinati alla flotta russa che staziona nel Mar Nero. Stando a quanto dichiarato dal governatore locale, Mikhail Razvozhayev (Razvožaev), il tentativo, questa volta, sarebbe fallito. “Le forze armate ucraine hanno inviato due droni sulle coste di Sebastopoli. Il primo è stato distrutto dalle forze del PPDO (anti-submarine and sabotage support) e il secondo è esploso da solo”, ha dichiarato Razvozhayev. Affermazioni che troveranno conferma nelle prossime ore, come del resto queste immagini che documenterebbero un obiettivo colpito oppure la distruzione di uno dei droni di superficie. Nel frattempo “Sebastopoli resta in allerta”.