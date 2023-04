Attentato a Boston, gli zaini bomba piazzati al traguardo della maratona

Il fratello maggiore Tamerlan è morto nello scontro a fuoco con la polizia, un paio di giorni dopo l'attentato, Dzhokhar Tsarnaev è stato arrestato e condannato alla pena capitale. “Chiedo ad Allah di avere pietà di me, di mio fratello e della mia famiglia”, sono le ultime parole del giovane responsabile dell'attentato alla Maratona di Boston. Sono passati 10 anni da allora e le ferite ci sono ancora. Lo dimostra il pianto liberatorio di Adrianne Haslet, che ha perso la gamba sinistra, e lo scorso anno ha concluso la Maratona. Le lacrime della donna versate al traguardo, proprio dove Tamerlan Tsaraev, 26 anni, e Dzhokhar, di 19, uniti dall'estremismo religioso che professa di credere nell'Islam, hanno piazzato gli zaini bomba. Dzhokhar aveva persino prestato giuramento per ottenere la cittadinanza statunitense mentre 'Tam', sposato con una moglie cristiana convertita all'Islam e una bimba di tre anni, non si era mai assimilato veramente. Ripeteva: “Non capisco gli americani”.