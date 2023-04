Attentato in Giappone, il momento in cui viene lanciata la bomba al premier Fumio Kishida

Un video mostra il momento in cui viene lanciata la bomba carta destinata a colpire e uccidere Fumio Kishida. L'attentato, fallito, è avvenuto durante un evento elettorale a cui presenziava il primo ministro giapponese. Un episodio che ha ricordato l' uccisione dell'ex primo ministro Shinzo Abe . E ora, alla luce di quanto accaduto, il capo del governo ha chiesto un rafforzamento della sicurezza anche in vista degli eventi connessi al G7, che avrà il suo culmine con il summit di Hiroshima. Kishida è, fortunatamente, rimasto illeso quando l'ordigno artigianale è esploso al comizio in una cooperativa di pescatori. Il presunto attentatore è un giovane di 24 anni, Ryuji Kimura, bloccato ancor prima che la security del premier potesse intervenire. In mano aveva un altro “tubo bomba” e un coltello nello zaino.