Mosca, i muscoli di Putin sulla Piazza Rossa

Sullo sfondo delle luci del Cremlino, nella notte si muovono mezzi blindati, missili, carri armati.



Non è un colpo di Stato. Le forze armate russe hanno portato sulla Piazza Rossa, a Mosca, parte dei mezzi che sfileranno in parata il 9 maggio per celebrare il Giorno della Vittoria in quella che i russi chiamano la Grande Guerra Patriottica, ovvero la Seconda Guerra mondiale: una festa da sempre molto sentita e anche molto pubblicizzata dalla propaganda governativa, durante la quale parlerà lo stesso Putin.

Si tratta di una dimostrazione di patriottismo ma anche di forza muscolare, vista l'esibizione di mezzi armati di nuova generazione, inclusi missili balistici intercontinentali e aerei da guerra.