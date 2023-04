Venezia, autobus in fiamme sul Ponte della Libertà: nessun ferito

Il ponte translagunare, tra Venezia e Mestre, è bloccato a causa di un pullman di linea dell'Atvo andato a fuoco mentre si trovava circa a metà del tratto sulla laguna. Nessuna conseguenza per i passeggeri, che hanno fatto in tempo a mettersi in salvo, scendendo a terra.

A prendere fuoco sarebbe stato il motore. La parte posteriore dell'autobus è stata avvolta dalle fiamme. Le alte colonne di fumo sono visibili da Venezia. Sul posto sono giunte diverse squadre dei Vigili del fuoco.