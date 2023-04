Una grande balena si è arenata su una spiaggia di Bali

Una grossa balena, forse un maschio di capodoglio, è morta dopo essersi arenata in una spiaggia di Bali. La causa della morte non è ancora stata stabilita, ma verrà effettuata un'autopsia. La balena verrà seppellita oggi stesso. La balena è una delle tante morte sulle spiagge di Bali nelle ultime settimane. "Abbiamo avuto 18 balene spiaggiate solo questa settimana" ha dichiarato un funzionario pubblico di Bali, Permana Yudiarso. "Si tratta di dati sorprendenti - ha aggiunto - perché sebbene i dati sono diversi ogni anno, questi numeri dimostrano che c'è qualcosa che non va nel nostro oceano".