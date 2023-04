Bagno di folla per Obama e Spielberg, insieme a Barcellona

Residenti e turisti assiepati per le vie di Barcellona, con tanto di cellulari alla mano per scattare qualche foto, in occasione della visita dell'ex Presidente degli Stati Uniti, Barak Obama e del regista Steven Spielberg, sbarcati nella città spagnola per assistere al concerto del loro amico, il cantante Bruce Springsteen.

Le due celebrità, accompagnate dalle loro compagne Michelle e Kate Capshaw, hanno visitato il Museo Moco (che per l'occasione ha chiuso al pubblico un'ora prima) dedicato alle opere di arte moderna, contemporanea e di strada. Subito dopo, tappa per le due coppie, alla Basilica della Sagrada Familia.

Obama, in abbigliamento casual, pantaloni bianchi e camicia verde acqua, con Michelle, gonna bianca con disegni neri come la maglietta e il giubbino, hanno salutato calorosamente le persone che si trovavano al di fuori del polo museale. Così come il regista Spielberg con Kate.