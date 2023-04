Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione: liquido nero nella Barcaccia - Video

Per denunciare la gravità della situazione climatica corrente e l'inaccettabilità dell'inazione della politica per contenerne i danni, questa mattina due gruppi di cittadini e cittadine della campagna "Non paghiamo il fossile", di cui fa parte Ultima Generazione, hanno messo in atto due azioni: una ad Ancona e una a Roma.

Nella capitale hanno versato del liquido nero a base di carbone vegetale nella fontana simbolo della Barcaccia a Piazza di Spagna. Nel video il momento in cui gli attivisti compiono il gesto del versamento del liquido.