Battaglia di Louisville, il punto di vista di un agente

Il video della bodycam, cioè della telecamera piazzata sull'uniforme di uno degli agenti, mostra i lunghi e difficili minuti dall'arrivo della polizia all'uccisione dell'uomo che stava sparando sui colleghi all'interno di una banca.

Uno dei due agenti che per primi rispondono all'allarme - lanciato alle 8.38 del mattino - viene colpito alla testa nel giro di pochi secondi: si era diplomato alla scuola di polizia appena 10 giorni prima. L'altro è sfiorato alla spalla, cade, si rialza, cerca riparo - ma non rinuncia a sparare sull'aggressore barricato nell'edificio. Gli agenti non possono vederlo oltre le porte di vetro della banca, lui può vedere loro.

Quando arrivano altre squadre che lo coprono, il poliziotto lascia il riparo, sale le scale, spara. “Suspect down”, “Il sospetto è a terra, prendete l'agente ferito”, grida nel microfono mentre si avvicina al corpo dell'aggressore crivellato di colpi.

Il sindaco di Louisville, Craig Greenberg, ha detto che era fondamentale pubblicare questo video “perchè la trasparenza è importante, tanto più in un momento di crisi”.