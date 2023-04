Battaglie urbane "attraverso gli occhi dei combattenti Wagner verso Bakhmut", video della sparatoria

Video delle "Battaglie urbane" dei mercenari del gruppo Wagner in combattimento - secondo il post - “verso Bakhmut”, in Ucraina. Il filmato girato "attraverso gli occhi dei combattenti".

Nella città dell'Est dove si svolge da mesi oramai una sanguinosa battaglia, con esiti altalenanti, dove sono coinvolti di soldati di Kiev, e dall'altro lato, le forze russe nelle quali i mercenari Wagner sono stati spesso decisivi sul campo. Il presidente ucraino, Zelensky, ha dichiarato che “L'Ucraina non può rinunciare a tenere Bakhmut, poiché la sua conquista potrebbe essere un punto d'appoggio alla Russia per avanzare su Kramatorsk e Sloviansk”. E perchè questo - ha aggiunto - "aiuterebbe ad espandere il fronte e darebbe alle forze russe ed alla Wagner la possibilità di impadronirsi di altre nostre terre".

Allo stesso tempo, il governo russo fa un appello ai "veri uomini" per trovare forze fresche da inviare in Ucraina. La nuova campagna di reclutamento del ministero della Difesa di Mosca è stata lanciata in grande stile, sui social media, in televisione e attraverso cartelloni pubblicitari, facendo leva anche sui vantaggi economici della chiamata alle armi. L'obiettivo, secondo l'intelligence britannica, è di reclutare 400mila volontari. "E' davvero qui che risiede la tua forza?", si legge nel video della campagna, mentre scorrono le immagini di un personal trainer che insegna a sollevare pesi in palestra. Un cittadino comune, così come l'impiegato di un supermercato e un tassista: tutti e tre ritratti in seguito in mimetica (con il misterioso simbolo Z utilizzato dalle truppe in Ucraina) e ben armati. Finora Mosca ha imposto soltanto una volta la coscrizioneo bbligatoria, lo scorso settembre, richiamando 300mila riservisti. Ed anche se di recente - come racconta l'Ansa - è stato introdotto il reclutamento on-line, per evitare diserzioni, è probabile che le autorità vogliano ritardare il più possibile una nuova mobilitazione, per evitare la crescita del dissenso interno nei confronti di una guerra che sembra interminabile. Proprio per questo, tuttavia, Londra ritiene "altamente improbabile" la stima dei 400mila volontari. La campagna lanciata dal ministero della Difesa russo sarebbe anche un ulteriore segnale della competizione con Yevgeny Prighozin e il suo esercito privato, impegnato in Donbass. Il fondatore della Wagner, dopo aver perso l'accesso alle carceri per arruolare detenuti nelle sue milizie, ha lanciato una campagna social offrendo 240mila rubli (2.600 euro) al mese più bonus a personale anche senza esperienza militare, tra i 22 e i50 anni. Mentre sulla facciata di un edificio di uffici vicino ad un'autostrada a nord di Mosca è stata vista una gigantesca pubblicità con un uomo mascherato, il logo del gruppo e slogan come 'Unisciti alla squadra vincente!'. Lo stesso Prigozhin nei giorni scorsi ha riferito che stava reclutando dalle 500 alle800 persone al giorno.