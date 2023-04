Berlusconi, Zangrillo perde le staffe con i cronisti: “Ma che ca*** ve ne frega dell’umore?”

La premessa di Alberto Zangrillo ai cronisti è chiara: “Vi dico come sta, ma poi andate a casa per Pasqua”. Silvio Berlusconi, “anche davanti a una patologia grave in una situazione veramente difficile, sta rispondendo bene alle terapie”. È il quadro offerto dal suo medico personale, primario del

reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano in cui il Cavaliere è ricoverato da mercoledì scorso per un'infezione polmonare in un

quadro di una leucemia mieolomonicitica cronica.

“Sono sereno e in qualche modo fiducioso, perché le cose stanno andando secondo gli standard attesi. Stiamo facendo del nostro meglio”, chiarisce Zangrillo. “Noi abbiamo una strategia terapeutica molto precisa per cui fughe in avanti e indietro, quindi il pessimismo e l'ottimismo, non rispondono a dei criteri di obiettività ai quali un medico serio è chiamato”.

Poi il professore si scaglia contro coloro che “si permettono di dare delle ipotesi, delle previsioni e dei giudizi sul fatto che Berlusconi potrà o meno continuare a lavorare e a fare politica. Non sarebbe serio. Le tempistiche? Chiedetele a qualcun altro”. Zangrillo ha colto l'occasione per criticare l'intervento di un collega del Gemelli sulla situazione clinica di Berlusconi apparso sabato su La Stampa. E poi alla domanda di un cronista sull'umore di Berlusconi, è sbottato: “Ma che c**** ve ne frega dell'umore?”. Qualcuno lo ha incalzato di nuovo: “Il telefono glielo avete tolto?”, la controreplica di Zangrillo è stata lapidaria: “pu***te”.